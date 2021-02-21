Новий аеропорт Берліна закриває термінал через обмаль пасажирів

Нещодавно відкритий Берлінський аеропорт у понеділок закриє один зі своїх терміналів у відповідь на різке падіння пасажиропотоку, спричинене пандемією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

"Спочатку ми закриваємося на рік, потім ми знову приймемо рішення. Якщо справи підуть добре, ми знову відкриємо термінал", - сказав представник аеропорту Ганнес Штефан Генеманн.

Аеропорт Берлін-Бранденбург відкрився в жовтні минулого року недалеко від аеропорту Шенефельд, який був введений в експлуатацію в 1976 році в колишній Східній Німеччині. Шенефельд був перетворений в термінал 5 аеропорту Берлін-Бранденбург.

Термінал 1 був відкритий 31 жовтня після дев'ятирічної затримки і з бюджетом у близько 6 мільярдів євро, що приблизно в три рази перевищував початковий бюджет.

Спочатку Термінал 5 повинен був залишатися відкритим протягом кількох років, оскільки очікувалося, що кількість пасажирів перевищить пропускну здатність нової інфраструктури, але пандемія внесла корективи.

За даними операторів аеропортів, в 2020 році кількість пасажирів в аеропортах Берліна різко впало приблизно на три чверті і склала всього 9,1 мільйона осіб.

Новий аеропорт має три термінали, але Термінал 2 поки закритий через кризу. Поки неясно, коли він буде запущений.

У листопаді минулого року після 60 років роботи припинив працювати інший берлінський аеропорт Тегель.