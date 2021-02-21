Новый аэропорт Берлина закрывает терминал из-за недостатка пассажиров

Недавно открытый Берлинский аэропорт в понедельник закроет один из своих терминалов в ответ на резкое падение пассажиропотока, вызванное пандемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

"Сначала мы закрываемся на год, потом мы снова примем решение. Если дела пойдут хорошо, мы снова откроем терминал", - сказал представитель аэропорта Ханнес Штефан Генеманн.

Аэропорт Берлин-Бранденбург открылся в октябре прошлого года недалеко от аэропорта Шенефельд, который был введен в эксплуатацию в 1976 году в бывшей Восточной Германии. Шенефельд был преобразован в терминал 5 аэропорта Берлин-Бранденбург.

Терминал 1 был открыт 31 октября после девятилетней задержки и с бюджетом в около 6 млрд евро, что примерно в три раза превышал первоначальный бюджет.

Сначала Терминал 5 должен был оставаться открытым в течение нескольких лет, поскольку ожидалось, что количество пассажиров превысит пропускную способность новой инфраструктуры, но пандемия внесла коррективы.

По данным операторов аэропортов, в 2020 году количество пассажиров в аэропортах Берлина резко упало примерно на три четверти и составило всего 9,1 миллиона человек.

Новый аэропорт имеет три терминала, но Терминал 2 пока закрыт из-за кризиса. Пока неясно, когда он будет запущен.

В ноябре прошлого года после 60 лет работы прекратил работать другой берлинский аэропорт Тегель.