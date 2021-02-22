Кулеба розповів, чого чекає Україна від нової адміністрації США у питаннях Донбасу і Криму

Глава МЗС України Дмитро Кулеба очікує від адміністрації нового президента США Джо Байдена більш активної участі в урегулюванні конфлікту на Донбасі та зусиллях з деокупації Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у інтерв’ю телеканалу "Прямий".

"Ми хочемо більш активної участі в процесі урегулювання на Донбасі. Зараз США спостерігають за процесом, роблять певні кроки, які впливають, але вони можуть робити більше", - сказав міністр.

При цьому Кулеба уточнив, що США "можуть робити більше" навіть не ставши членом "нормандської четвірки".

"Для мене було дуже важливо почути у виступі президента Байдена на Мюнхенській безпековій конференції слова про Україну. Про те, що підтримка територіальної цілісності України є життєво важливою для Європи і США, для трансатлантичної єдності. Тому вони можуть робити більше", - додав Кулеба.

Щодо Криму глава МЗС нагадав, що попередня адміністрація президента Дональда Трампа зробила дуже важливий крок, ухваливши так звану "кримську декларацію" Помпео.

"Ми зараз запускаємо Кримську платформу. І реально Сполучені Штати можуть зробити багато для деокупації Криму", - відзначив міністр.

Раніше Кулеба запевнив, що непокоїтись через відсутність контакту Зеленського і Байдена не варто.