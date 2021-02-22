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Кулеба рассказал, чего ждет Украина от новой администрации США в вопросах Донбасса и Крыма

Понедельник, 22 февраля 2021, 14:36

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ожидает от администрации нового президента США Джо Байдена более активного участия в урегулировании конфликта на Донбассе и усилиях по деоккупации Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью телеканалу "Прямий".

"Мы хотим более активного участия в процессе урегулирования на Донбассе. Сейчас США наблюдают за процессом, делают определенные шаги, которые влияют, но они могут делать больше", - сказал министр.

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При этом Кулеба уточнил, что США "могут делать больше" даже не став участником "нормандской четверки".

"Для меня было очень важно услышать в выступлении президента Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности слова об Украине. О том, что поддержка территориальной целостности Украины является жизненно важной для Европы и США, для трансатлантического единства. Поэтому они могут делать больше", - добавил Кулеба.

По Крыму глава МИД напомнил, что предыдущая администрация президента Дональда Трампа сделала очень важный шаг, приняв так называемую "крымскую декларацию" Помпео.

"Мы сейчас запускаем Крымскую платформу. И реально Соединенные Штаты могут сделать многое для деоккупации Крыма", - отметил министр.

Ранее Кулеба заверил, что беспокоиться из-за отсутствия контакта Зеленского и Байдена не стоит.

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Кулеба МИД Байден США
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