У Німеччині більшість шкіл відновили навчання після найдовшого карантину

Десять з 16 федеральних земель Німеччини з понеділка відкрили школи після найдовшого періоду карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Добре, що в багатьох школах Німеччини зараз починають поступово навчатись особисто. Діти, особливо молодші, потребують одне одного", - сказала міністр освіти Аня Карлічек.

Карлічек звернулася із закликом до використання "усіх доступних заходів для запобігання вірусних інфекцій", щоб забезпечити можливість роботи шкіл у найближчі тижні.

Міністр вказала на збільшення кількості випадків захворювання та загрозу появи більш заразних штамів коронавірусу. "Це також слід враховувати щодо шкіл. Але я впевнена, що федеральні землі врахували це, вирішивши відновити роботу", - додала вона.

Наслідуючи Нижню Саксонію та Саксонію, ще 10 земель - у тому числі Берлін, Північний Рейн - Вестфалія та Баварія - почали відправляти дітей назад у класи, використовуючи різноманітні стратегії, щоб обмежити групи та можливі зараження. Дитячі заклади також знову відкрили свої двері.

Німеччина залишається в жорсткому карантині, ресторани та інші підприємства, які вважаються несуттєвими, закриті, діють жорсткі обмеження на контакти, але відповідальність за відновлення роботи шкіл передана 16 федеральним землям.

У понеділок канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловилася за обережну стратегію послаблення локдауну.