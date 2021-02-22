В Германии большинство школ возобновили обучение после длинного карантина

Десять из 16 федеральных земель Германии с понедельника открыли школу после длинного периода карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Хорошо, что во многих школах Германии сейчас начинают постепенно учиться лично. Дети, особенно молодые, нуждаются друг в друге", - сказала министр образования Аня Карличек.

Карличек обратилась с призывом к использованию "всех доступных мер для предотвращения вирусных инфекций", чтобы обеспечить возможность работы школ в ближайшие недели.

Министр отметила увеличение количества случаев заболевания и угрозу появления более заразных штаммов коронавируса. "Это также следует учитывать при открытии школ. Но я уверена, что федеральные земли учли это, решив возобновить работу", - добавила она.

Следом за Нижней Саксонией и Саксонией, еще 10 земель - в том числе Берлин, Северный Рейн - Вестфалия и Бавария - начали отправлять детей обратно в классы, используя различные стратегии, чтобы ограничить группы и возможные заражения. Детские учреждения также вновь открыли свои двери.

Германия остается в строгом карантине, рестораны и другие предприятия, которые считаются несущественными, закрыты, действуют жесткие ограничения на контакты, но ответственность за возобновление работы школ передана 16 федеральным землям.

В понедельник канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за осторожную стратегию ослабления локдауна.