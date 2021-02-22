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Вільнюський суд не прийняв скаргу Кіркорова, якому Литва заборонила в’їзд

Понеділок, 22 лютого 2021, 15:09

Вільнюський окружний адміністративний суд поки не буде розглядати скаргу громадянина Росії і Болгарії, виконавця Філіпа Кіркорова у зв'язку з забороною на його в'їзд до Литви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Вільнюський окружний адміністративний суд 15 лютого отримав прохання адвоката Кіркорова скасувати це рішення. 19 лютого суд вирішив не приймати цю скаргу як невмотивовану, а також з тієї причини, що ще не закінчився термін, за час якого департамент з питань міграції повинен представить свою відповідь в зв'язку з ухваленим рішенням.

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Адвокат співака Лінас Макавяцкас сказав BNS, що йому поки не вдалося отримати рішення самого міграційного департаменту про включення Кіркорова в список іноземців, яким заборонений в'їзд до Литви, тому скарга поки без мотивів. 

За чинними законами, разом зі скаргою позивач повинен представити і документ, який він оскаржить. 

"У цьому випадку у позивача такого документа немає, крім того, позивач не може конкретизувати питання скарги і вказати фактичні її обставини", - заявив суд.

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Суд додав, що коли у позивача будуть всі документи, він може подати скаргу повторно. 

19 січня міграційний департамент на прохання міністерства закордонних справ Литви вніс російського виконавця Філіпа Кіркорова на п'ять років в список небажаних в Литві осіб через його гастролі в окупованому Криму.

Кіркоров заявив, що має намір в судовому порядку оскаржити заборону на в'їзд до Литви.

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Литва санкції Росія
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