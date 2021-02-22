Вильнюсский суд не принял жалобу Киркорова, которому Литва запретила въезд

Вильнюсский окружной административный суд пока не будет рассматривать жалобу гражданина России и Болгарии, исполнителя Филиппа Киркорова в связи с запретом на его въезд в Литву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Вильнюсский окружной административный суд 15 февраля получил просьбу адвоката Киркорова отменить это решение. 19 февраля суд решил не принимать эту жалобу как немотивированную, а также по той причине, что еще не истек срок, за время которого департамент по вопросам миграции должен представить свой ответ в связи с принятым решением.

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Адвокат певца Линас Макавяцкас сказал BNS, что ему пока не удалось получить решение самого миграционного департамента о включении Киркорова в список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву, поэтому жалоба пока без мотивов.

По действующим законам, вместе с жалобой истец должен представить и документ, который он обжалует.

"В этом случае у истца такого документа нет, кроме того, истец не может конкретизировать вопрос жалобы и указать фактические ее обстоятельства", - заявил суд.

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Суд добавил, что когда у истца будут все документы, он может подать жалобу повторно.

19 января миграционный департамент по просьбе министерства иностранных дел Литвы внес российского исполнителя Филиппа Киркорова на пять лет в список нежелательных в Литве лиц за его гастроли в оккупированном Крыму.

Киркоров заявил, что намерен в судебном порядке обжаловать запрет на въезд в Литву.