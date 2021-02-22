Посол Британії впевнена, що над судовою реформою в Україні доведеться працювати і її наступникам

Посол Британії у Києві Мелінда Сіммонс стверджує, що судова реформа – це тривала річ, і працювати над неї доведеться і її наступникам.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

"Судова реформа – це тривала річ. Моя попередниця працювала над нею, попередник моєї попередниці працював над нею, і схоже, що мій наступник також буде це робити, бо це – робота на роки" - зазначила Сіммонс.

Водночас посол не згодна з тим, що судова реформа - це нескінченна історія, шанс на її завершення все ж є. Але для цього, за її словами, слід врахувати дві речі.

"По-перше, специфіка реформи системи правосуддя полягає у тому, що ви не можете робити її шматочками. Не можна реформувати один суд, який найлегше, а потім інший. Успіх можливий лише у разі, якщо робити реформу комплексно" - наголосила вона.

"По-друге, і це найскладніша проблема – в Україні є досвід протидії реформі з боку тих, хто зацікавлений, щоби реформування правосуддя ніколи не було успішним" - зазначила посол.

На додаток до цього, за словами дипломатки, існує фактор агресії на Сході, паралельно з яким необхідно втілювати реформи.

Нагадаємо, 25 січня посли країн "Групи семи" на прохання української сторони оприлюднили поради щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади.

Рекомендації були опубліковані у відповідь на проблеми, спричинені рішенням Конституційного суду України у жовтні та до цього, які, на думку послів, стали серйозною загрозою демократичному розвитку країни.