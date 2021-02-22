Посол Британии уверена, что над судебной реформой в Украине придется работать и ее преемникам

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс утверждает, что судебная реформа – это долгое дело, и работать над ней придется и ее преемникам.

Об этом она сказала в интервью "Европейской правде".

"Судебная реформа – это долгое дело. Моя предшественница работала над ней, предшественник моей предшественницы работал над ней и, похоже, мой преемник тоже будет это делать, потому что это - работа на годы", - отметила Симмонс.

В то же время посол не согласна с тем, что судебная реформа - это бесконечная история. Шанс на ее завершения все же есть. Но для этого, по ее словам, следует учесть две вещи.

"Во-первых, специфика реформы системы правосудия заключается в том, что вы не можете делать ее по кусочкам. Нельзя реформировать один суд, который легче всего, а потом другой. Успех возможен лишь в том случае, если делать реформу комплексно", - отметила она.

"Во-вторых, и это самая сложная проблема - в Украине есть опыт противодействия реформе со стороны тех, кто заинтересован, чтобы реформирование правосудия никогда не было успешным", - отметила посол.

В дополнение к этому, по словам дипломатка, существует фактор агрессии на Востоке, параллельно с которым необходимо воплощать реформы.

Напомним, 25 января послы стран "Группы семи" по просьбе украинской стороны обнародовали советы относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти.

Рекомендации были опубликованы в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного суда Украины в октябре и до этого, которые, по мнению послов, стали серьезной угрозой демократическому развитию страны.

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