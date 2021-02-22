Президент Швейцарії: людям, які хочуть подорожувати, доведеться зробити щеплення

Президент Швейцарії Гі Пармелін переконаний, що незабаром сертифікат про щеплення проти Covid-19 стане обов'язковим для міжнародних рейсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

"Надалі кожному, хто бажає подорожувати, потрібно буде зробити щеплення", - заявив Пармелін.

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Він також зазначив, що вважав би "доцільним і зрозумілим" те, що організатори масових заходів, таких як футбольні матчі чи концерти, дотримуватимуться тих же вимог.

"Федеральна рада все ще повинна обговорити, як ми хочемо це врегулювати. Але я б віддав великий пріоритет інтересам безпеки", - додав він.

На сьогодні не існує широко розповсюдженого зобов’язання для міжнародних мандрівників подавати докази вакцинації перед посадкою в літак або в'їзду до більшості країн, хоча багато країн, включаючи Швейцарію, вимагають підтвердження негативного тесту на Covid-19.

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Коментарі Пармеліна збігаються з дискусіями навколо питання, чи слід надавати вакцинованим особам особливі привілеї у Швейцарії.

Поки що лише один швейцарський кантон - Граубюнден - надає певні переваги людям, які отримали обидві дози вакцини. Наприклад, їм може бути дозволено уникати карантинних вимог.

Хоча дослідження вказують на те, що вакцинація, ймовірно, запобігатиме передачі вірусу, проте ще лише 10% швейцарського населення були щеплені.