Президент Швейцарии: людям, которые хотят путешествовать, придется сделать прививки

Президент Швейцарии Ги Пармелин убежден, что вскоре сертификат о прививке против COVID-19 станет обязательным для международных рейсов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"В дальнейшем каждому желающему путешествовать нужно будет сделать прививку", - заявил Пармелин.

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Он также отметил, что считал бы "целесообразным и понятным" то, что организаторы массовых мероприятий, таких как футбольные матчи или концерты, придерживались бы тех же требований.

"Федеральный совет все еще должен обсудить, как мы хотим это урегулировать. Но я бы отдал большой приоритет интересам безопасности", - добавил он.

На сегодняшний день не существует широко распространенного обязательства для международных путешественников представлять доказательства вакцинации перед посадкой в ​​самолет или въездом в большинство стран, хотя многие страны, включая Швейцарию, требуют подтверждения отрицательного теста на COVID-19.

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Комментарии Пармелина совпадают с дискуссиями вокруг вопроса, следует ли предоставлять вакцинированным лицам особые привилегии в Швейцарии.

Пока только один швейцарский кантон - Граубюнден - предоставляет определенные преимущества людям, которые получили обе дозы вакцины. Например, им может быть разрешено избегать карантинных требований.

Хотя исследования показывают, что вакцинация, вероятно, предотвратит передачу вируса, однако еще лишь 10% швейцарского населения были привиты.