Фонд держмайна спростовує звинувачення інвесторів з Молдови щодо продажу спиртзаводу

Фонд держмайна України перевірив Марилівський спиртзавод і заявляє про необґрунтованість звинувачень молдовської компанії Zernoff, яка купила це підприємство минулого року за 120 млн грн і тепер позивається до фонду, заявляючи про відсутність на об'єкті окремого обладнання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті фонду.

У фонді заявляють, що розкрили всю інформацію про приватизаційні активи в онлайн та забезпечили рівний доступ до інформації про об’єкти приватизації за принципом "всі знають все". Надавалась можливість й фізичного доступу до об’єкту.

"Разом із тим, "СП Zernoff", яке перемогло в аукціоні з приватизації Марилівського МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирт", протягом 2-х місяців мало перерахувати кошти за придбаний лот. Проте на даний момент кошти за лот не сплачено", - йдеться у заяві.

Зазначається, що з метою захисту інтересів інвесторів 21 січня 2021 року "Укрспиртом" було проведено огляд території та активів Марилівського спиртзаводу.

"За результатами проведеного огляду підтверджено наявність на Марилівському МПД ДП "Укрспирт" усіх без винятку необоротних активів, у тому числі тих, які зазначаються відсутніми та/або неідентифікованими, а також підтверджено відповідність технічних площ будівель, заявлених до приватизації відповідним технічним документам", - запевняють у фонді.

Також відзначається, що звернення компанії до суду може бути трактовано як спроба повернути гарантійний внесок та не сплачувати решту коштів, "про що свідчить постійне відкладання інвестором моменту оплати коштів за актив".

Раніше стало відомо, що молдовська компанія СП "Zernoff", переможець аукціону з продажу об'єкта малої приватизації Марилівського МПД ДП "Укрспирт", звернулася до суду з позовом до Фонду держмайна України через істотну розбіжність фактичної кількості майна, заявленого в електронному лоті.