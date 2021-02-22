Фонд госимущества опровергает обвинения инвесторов из Молдовы о продаже спиртзавода

Фонд госимущества Украины проверил Марыливский спиртзавод и заявляет о необоснованности обвинений молдавской компании Zernoff, которая купила это предприятие в прошлом году за 120 млн грн и теперь судится с фондом, заявляя об отсутствии на объекте отдельного оборудования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте фонда.

В фонде заявляют, что раскрыли всю информацию о приватизационных активов в онлайн и обеспечили равный доступ к информации об объектах приватизации по принципу "все знают все". Предоставлялась возможность и физического доступа к объекту.

"Вместе с тем, "СП Zernoff", которое победило в аукционе по приватизации Марыливского МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт", в течение 2-х месяцев должно было перечислить средства за приобретенный лот. Однако на данный момент средства за лот не оплачены", - говорится в заявлении.

Отмечается, что с целью защиты интересов инвесторов 21 января 2021 "Укрспирт" был проведен осмотр территории и активов Марыливского спиртзавода.

"По результатам проведенного осмотра подтверждено наличие на Мариливском МПД ГП "Укрспирт" всех без исключения необоротных активов, в том числе, которые указываются отсутствующими и/или неидентифицированными, а также подтверждено соответствие технических площадей зданий, заявленных к приватизации соответствующим техническим документам", - уверяют в фонде.

Также отмечается, что обращение компании в суд может быть истолковано как попытка вернуть гарантийный взнос и не платить остальные средства, "о чем свидетельствует постоянное откладывание инвестором момента оплаты средств за актив".

Напомним, Молдавская компания СП "Zernoff", победитель аукциона по продаже объекта малой приватизации Мариливского МПД ГП "Укрспирт", обратилась в суд с иском к Фонду госимущества Украины из-за существенного расхождения фактического количества имущества, заявленного в электронном лоте.