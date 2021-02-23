КС Молдови почав розгляд справи, що може призвести до розпуску парламенту

Конституційний суд Молдови на запит партії Додона визначить законність рішення президентки Маї Санду про повторне висування прем’єркою Наталі Гаврилиці - після того, як парламент перший раз не підтримав її кандидатуру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Запит до КС "Партія соціалістів" експрезидента Ігоря Додона подала ще 11 лютого, після того, як Мая Санду не захотіла підтримати альтернативну кандидатку від партії Додона разом із популістською "Шор" та Pentru Moldova. Вони також заявили, що мають більшість - 54 голоси - для її підтримки.

У соціалістів заявили, що такий її крок є порушенням Конституції та рішення КС, які зобов’язують президента офіційно запропонувати кандидата, якщо його пропонує парламентська більшість, та назвали дії Маї Санду "спробою узурпації влади".

Засідання суду почалося вранці 23 лютого.

Повторне висування прем’єра, якого не підтримає парламент, було очікуваним кроком президента - після повторного провалу голосування за новий уряд відкриється можливість для дострокових парламентських виборів.

Конституція Молдови визначає дві умови, за яких розпуск парламенту і дострокові вибори стають можливими. Це або блокування роботи парламенту з будь-якої причини протягом трьох місяців, або нездатність парламенту затвердити новий уряд.

Нагадаємо, після відставки прем’єра Іона Кіку - з метою розпуску парламенту - чинний склад уряду тимчасово продовжує виконувати обов’язки. Тимчасовим виконуючим обов’язки прем’єра Мая Санду призначила міністра закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокоя.

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