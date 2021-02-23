КС Молдовы начал рассмотрение дела, которое может привести к роспуску парламента

Конституционный суд Молдовы на запрос партии Додона определит законность решения президента Майи Санду о повторном выдвижении премьером Наталии Гаврилицы - после того, как парламент в первый раз не поддержал ее кандидатуру.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Запрос в КС "Партия социалистов" экс-президента Игоря Додона подала еще 11 февраля, после того как Санду не захотела поддержать альтернативную кандидатку от партии Додона вместе с популистской "Шор" и Pentru Moldova. Они также заявили, что у них есть большинство - 54 голоса - для ее поддержки.

У социалистов заявили, что такой ее шаг является нарушением Конституции и решения КС, обязывающие президента официально предложить кандидата, если его предлагает парламентское большинство, и назвали действия Маи Санду "попыткой узурпации власти".

Заседание суда началось утром 23 февраля.

Повторное выдвижение премьера, которого поддержит парламент, было ожидаемым шагом президента - после повторного провала голосования за новое правительство откроется возможность для досрочных парламентских выборов.

Конституция Молдовы определяет два условия, при которых роспуск парламента и досрочные выборы становятся возможными. Это либо блокирование работы парламента с любой причине в течение трех месяцев, или неспособность парламента утвердить новое правительство.

Напомним, после отставки премьера Иона Кику - с целью роспуска парламента - действующий состав правительства временно продолжает исполнять обязанности. Временным исполняющим обязанности премьера Майя Санду назначила министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоя.

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