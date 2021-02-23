Арест лидера партии Саакашвили: появилось видео штурма

Появилось видео штурма полицией офиса крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" и задержания ее лидера Никанора Мелии.

Об этом сообщает "Европейская правда". Видеозапись опубликовали общественное ТВ Грузии и Имеди.

Ника Мелия после решения суда об изменении ему меры пресечения на арест 17 февраля фактически жил в офисе партии.

Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также участии в ней - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова".

Утром 23 февраля полиция зашла в офис и штурмом взяла комнату, в которой он находился.

На видео можно видеть, как Мелию под выкрики сторонников "Ника! Ника" выводят спецназовцы.

Как сообщает "Эхо Кавказа", во время штурма задержали всего 21 активиста - "за неповиновение законным требованиям правоохранителей".

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