Германия продлила ограничения на границах, несмотря на критику ЕС

Строгие ограничения на границах Германии будут продлены еще на восемь дней, несмотря на критику Европейской комиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Представитель Министерства внутренних дел подтвердил, что пограничные ограничения, запрещающие подавляющему большинству людей въезжать из Чехии и австрийской земли Тироль, будут действовать до 3 марта.

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Эти два региона были добавлены в список "областей, вызывающих беспокойство" 14 февраля, вместе со Словакией. МВД сначала согласилось сохранить ограничения на сухопутных границах Германии в течение 10 дней.

Европейская комиссия обратилась к Германии со специальным письмом, в котором отмечает, что введенные страной правила пересечения границы чрезмерны.

"Мы считаем, что цель, которую оправданно преследует Германия - защита здоровья населения во время пандемии - может быть достигнута с помощью меньших ограничительных мер", - говорится в письме.

Письмо датировано 22 февраля и дает Германии 10 дней на ответ. Теоретически спор может привести к судебным искам против государства-члена, хотя это считается маловероятным во время пандемии COVID-19.

Немецкий министр по делам Европы Михаэль Рот встал на защиту ограничений и заявил, что страна считает их необходимыми для сдерживания новых штаммов коронавируса.

Подобные письма были направлены Бельгии, Дании, Финляндии, Венгрии и Швеции, ограничения на границах которых также встретили неодобрение в Брюсселе.