У Німеччині мера міста звинувачують у вакцинації поза чергою, проведені обшуки
Поліція провела обшук у мерії німецького міста Галле після повідомлень про те, що міська влада зробила щеплення від коронавірусу раніше визначеного їм терміну.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Німеччина зараз приділяє особливу увагу імунізації медичних працівників, літніх людей та людей з уже існуючими захворюваннями.
Федеральні накази про залишки доз вакцини віддають пріоритет людям, що вважається більш уразливими до COVID-19.
Влада федеральної землі Саксонія-Ангальт, де знаходиться Галле, звинувачує мера Бернда Віганда в порушенні наказів щонайменше в 585 випадках.
Віганд категорично відкинув звинувачення, заявивши, що вакцинація себе та інших осіб з "центральними статутними функціями" в січні була правильною, оскільки в той час неможливо було зв'язатися з першочерговими одержувачами.
Віганд сказав, що серед імунізованих були 29 членів міської ради Галле і групи кризового управління.
Скандали із вакцинацією чиновників поза чергою виникали у багатьох європейських країнах.
В Іспанії подав у відставку глава Генштабу ЗС Мігель Анхель Вільйярроя після скандалу з позачерговою вакцинацією.
Депутату Сейму Польщі Збігневу Гіржинському призупинили членство в партії "Право і справедливість" у зв’язку з неоднозначною вакцинацією - він отримав вакцину як викладач університету, але не входить до категорії викладачів-медиків. Раніше стало відомо, що серед перших вакцину отримали низка знаменитостей.