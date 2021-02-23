Литва готова поделиться вакциной с Украиной, но сроки пока неизвестны - глава МИД

Литва готова поделиться с Украиной излишками вакцины от коронавируса, когда появится такая возможность.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Во время нашего разговора я выразил обеспокоенность недостаточным количеством вакцины в Украине и заверил министра, что в случае появления излишков мы будем делиться с Украиной", - сказал Ландсбергис.

Он напомнил, что Еврокомиссия на данный момент не предусматривает возможности делиться вакциной с какими-либо партнерами на уровне блока.

"И вопрос стоит таким образом, что страны-члены ЕС сами решают, делиться ли излишками с соседями. Украина - очень большая страна, и Литва не сможет покрыть потребности излишками вакцины. Но мы можем попросить всех наших партнеров в ЕС присоединиться к инициативе Литвы и помочь Украине", - сказал министр.

Ландсбергис заявил, что пока рано говорить, когда могут произойти поставки излишков вакцины. "Сегодня главное показать политическую волю к этому решению, это будет сделано, когда такой избыток появится", - добавил он.

Ранее администрация США заявила, что не будет дарить бедным странам ни одной дозы вакцины против коронавируса, пока прививки не получат большинство американцев.

В то же время премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал, что его страна передаст избыточные дозы вакцин против коронавируса бедным странам.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу и США срочно отправить до 5% своих объемов вакцины против коронавируса в развивающиеся страны, где кампании по вакцинации еще не начались.