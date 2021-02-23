Литва готова підтримати потенційні санкції ЄС за порушення прав людини у Криму

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна готова підтримати можливі європейські санкції за порушення прав людини на окупованих територіях України, якщо Київ надасть відповідні докази і списки порушників.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив під час брифінгу після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою у Києві.

"Ми говорили про можливість того, що Литва могла б запропонувати підтримку можливим європейським санкціям, як тільки Україна буде готова надати докази, списки людей, які порушують права людини в тимчасово окупованих територіях Криму і Сходу України" - сказав Ландсбергіс.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна найближчим часом звернеться до Євросоюзу з проханням застосувати новий санкційний механізм за порушення прав людини в окупованому Криму.

Нагадаємо, на початку лютого Кулеба у розмові з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем поставив питання про покарання Росії за допомогою нового санкційного механізму ЄС за порушення прав людини в окупованому Криму.

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