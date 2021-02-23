Литва готова поддержать потенциальные санкции ЕС за нарушение прав человека в Крыму

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что его страна готова поддержать возможные европейские санкции за нарушение прав человека на оккупированных территориях Украины, как только Киев предоставит соответствующие доказательства и списки нарушителей.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во время брифинга после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Мы говорили о возможности того, что Литва могла бы предложить поддержку возможным европейским санкциям, как только Украина будет готова предоставить доказательства, списки людей, которые нарушают права человека во временно оккупированных территориях Крыма и Востока Украины", - сказал Ландсбергис.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в ближайшее время обратится к Евросоюзу с просьбой применить новый санкционный механизм за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

Напомним, в начале февраля Кулеба в разговоре с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем поставил вопрос о наказании России с помощью нового санкционного механизма ЕС за нарушение прав человека в оккупированном Крыму.