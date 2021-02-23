Німецька страхова компанія підтвердила вихід з проєкту "Північний потік-2"

Дочірня компанія німецької страхової компанії "Munich Re" більше не буде страхувати газопровід "Північний потік-2" з Росії до Європи через побоювання санкцій з боку уряду США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Munich Re Syndicate оприлюднила повідомлення про припинення діяльності з "Північним потоком-2", - сказав у вівторок офіційний представник компанії.

Компанія Munich Re відмовилася надати додаткову інформацію.

Раніше повідомлялося, що принаймні 18 європейських компаній припинили свою участь у проєкті "Північний потік-2" або перебувають у процесі виходу з нього через загрозу санкцій США. Серед них називалася і "Munich Rе".

США пригрозили санкціями кільком компаніям, що беруть участь в будівництві і сертифікації трубопроводу протяжністю близько 1200 кілометрів. Однак поки що США ввели санкції тільки щодо російської компанії "КВТ-Рус", якій належить російське трубоукладальне судно "Фортуна".

Трубопровід закінчений на понад 90%, і компанія "Газпром" та її західні партнери сподіваються закінчити його цього року.

Втім, у "Газпромі" почали визнавати, що для проєкту з’явилися ризики.

Днями Україна та Польща разом закликали Байдена не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2".