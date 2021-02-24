В Швейцарии обсуждают привилегии для вакцинированных - СМИ

В Швейцарии допускают исключения из карантинных правил для людей, которые вакцинировались от коронавируса, чтобы поощрить к вакцинации.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой The Local, об этом узнало издание Blick, ознакомившись с документом о планах правительства.

Журналисты утверждают, что речь идет о дискуссионном документе федерального департамента внутренних дел, и что в нем говорится о привилегиях для вакцинированных граждан, хотя для этого нет юридического основания.

В документе, как утверждается, речь не идет об ограничении доступа к медицинским услугам в зависимости от прививки, но частные клиники потенциально смогут требовать справку о вакцинации, если захотят это сделать.

Для вакцинированных людей предлагают разрешить свободное посещение ресторанов, концертов и подобных массовых мероприятий. В то же время, исключений из "масочного режима" не предвидится.

Отмечается, что пока речь идет о далекой перспективе и такой подход потенциально может быть применен только после того, как вакцина будет доступна уже для большинства взрослого населения. Считается, что это может произойти "не позднее чем в мае-июне".

Также предусматриваются исключения для людей, которые из-за аллергических реакций, беременности или других медицинских противопоказаний не могут вакцинироваться - но для них "пропуском" может стать сданный заранее тест или быстрый тест на месте.

Ранее президент Швейцарии Ги Пармелин заявил, что в будущем "всем, кто хочет путешествовать, необходимо будет вакцинироваться".

Напомним, с 1 марта в стране должно начаться постепенное ослабление жесткого локдауна, который длится с конца декабря.

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