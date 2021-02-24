Зеленський розказав главі МЗС Литви про прагнення членства в ЄС і НАТО

Президент Володимир Зеленський у середу на зустрічі з главою МЗС Литви у Києві обговорив важливість підтримки України в реалізації її стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це розповіли у пресслужбі глави держави за підсумками зустрічі, повідомляє "Європейська правда".

"Україна має бути членом Євросоюзу. Дякую також за підтримку вступу України до НАТО. Ми розраховуємо, що після отримання статусу партнера з розширеними можливостями Україна має отримати ПДЧ. А в подальшій перспективі ми бачимо себе членами НАТО", - заявив Зеленський главі МЗС Литви Габріелюсу Ландсбергісу.

Зеленський також вважає важливою підтримку позиції України з метою протидії проєкту "Північний потік-2" та збереження енергетичної безпеки у Європі.

"Хочу подякувати за санкційну політику через тимчасову окупацію Криму, через війну на Донбасі та заради енергетичної безпеки Європи", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що очікує на особисту участь президента Литви в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України та в саміті "Кримської платформи", які відбудуться у Києві в серпні 2021 року.

Напередодні в рамках свого візиту до Києва Ландсбергіс заявив, що його країна готова підтримати можливі європейські санкції за порушення прав людини на окупованих територіях України, якщо Київ надасть відповідні докази і списки порушників.

Ландсбергіс також пропонує призупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2" до парламентських виборів у вересні в Росії для тиску на Москву щодо демократичних реформ.