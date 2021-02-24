Зеленский рассказал главе МИД Литвы о стремлении к членству в ЕС и НАТО

Президент Владимир Зеленский в среду на встрече с главой МИД Литвы в Киеве обсудил важность поддержки Украины в реализации ее стратегии европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом рассказали в пресс-службе главы государства по итогам встречи, сообщает "Европейская правда".

"Украина должна быть членом Евросоюза. Благодарим также за поддержку вступления Украины в НАТО. Мы рассчитываем, что после получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина должна получить ПДЧ. А в дальнейшей перспективе мы видим себя членами НАТО", - заявил Зеленский главе МИД Литвы Габриелюсу Ландсбергису.

Зеленский также считает важным поддержку позиции Украины с целью противодействия проекту "Северный поток-2" и сохранения энергетической безопасности в Европе.

"Хочу поблагодарить за санкционную политику в связи со временной оккупации Крыма, войной на Донбассе и ради энергетической безопасности Европы", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что ожидает личного участия президента Литвы в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины и в саммите "Крымской платформы", которые пройдут в Киеве в августе 2021 года.

Накануне в рамках своего визита в Киев Ландсбергис заявил, что его страна готова поддержать возможные европейские санкции за нарушение прав человека на оккупированных территориях Украины, если Киев предоставит соответствующие доказательства и списки нарушителей.

Ландсбергис предлагает приостановить строительство газопровода "Северный поток-2" до парламентских выборов в сентябре в России для давления на Москву в вопросе демократических реформ.