"Газпром" офіційно припинив транзит газу через трубопровід у Румунії

Оператор газотранспортної системи Румунії Transgaz, компанія "Газпром експорт" і Єврокомісія домовилися про припинення контрактних зобов'язань російської компанії по транзиту газу через Румунію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Transgaz.

"SNTGN TRANSGAZ SA повідомляє, що для того, щоб застосувати європейські правила щодо трубопроводів для транспортування природного газу Т2 і Т3, укласти з сусідніми операторами угоди про взаємозв'язок, пов'язані з точками входу/виходу цих трубопроводів, історичний контракт на транспортування природного газу через транзитний трубопровід Т3 на території Румунії до третіх країн, укладений з ТОВ "Газпром експорт" (GPE) та чинний до 31.12.2023, припинено за згодою сторін", - йдеться у заяві.

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За інформацією "Балканського оглядача", після запуску газопроводу "Турецький потік" з 2020 року російський газ не надходить по Трансбалканському газопроводу через Україну на Балкани і в Туреччину.

Однак у "Газпрому" залишилися контрактні зобов'язання перед Румунією і Болгарією, і компанія продовжувала оплачувати заброньовані потужності газопроводу.

"Інтенсивні переговори між Єврокомісією, Transgaz і "Газпром експорт" завершилися підписанням угоди про закінчення контракту", - йдеться в повідомленні румунського оператора.

У Transgaz додали, що документ створює передумови для бронювання потужностей двох з трьох ліній Трансбалканського газопроводу іншими учасниками ринку. Компанія планує використовувати потужності як для поставок газу з Румунії і Болгарії в Україну, так і в зворотному напрямку.

Нагадаємо, газопровід TurkStream був відкритий у січні 2020 року. Він починається на російському узбережжі в Анапі, потім проходить понад 930 кілометрів по дну Чорного моря і виходить на турецькому узбережжі в районі містечка Киїкей, обходячи Україну.