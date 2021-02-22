ЄС витратив 440 млн євро на невдалі газові проєкти - звіт

Європейський Союз витратив 440 мільйонів євро менше ніж за 10 років на газопроводи, які або ніколи не були завершені, або були визнані непотрібними.

Про це йдеться в дослідженні міжнародної неурядової організації Global Witness, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За даними звіту, з 2013 року в цілому близько 5 мільярдів євро грошей платників податків ЄС було витрачено на 41 газовий проєкт, такий як трубопроводи або термінали, відомі як "проєкти спільного інтересу" (PCIs).

З них близько 440 мільйонів євро було витрачено на сім газових проєктів, які або провалилися, або були припинені.

Переважна частина цієї суми - понад 430 мільйонів євро - була витрачена на трубопровід BRUA, націлений на з'єднання Болгарії, Румунії, Угорщини та Австрії з запасами газу в Чорному морі.

Дослідження запасів газу в Чорноморській економічній зоні Болгарії і Румунії були гарячою темою в минулому, але наразі в Болгарії робота повністю зупинена.

BRUA був покликаний зменшити залежність Європи від російського газу і на першому етапі планував транспортувати 1,75 мільярда кубометрів газу, що оцінюється в 479 мільйонів євро.

Ділянка трубопроводу була завершена в листопаді 2020 року, але вона повністю знаходиться в Румунії і не досягає ні Чорного моря, ні сусідів країни.

Тепер інвестори стурбовані тим, що BRUA не буде транспортувати газ з Чорного моря після того, як Exxon, яка очолювала велику частину проєкту, оголосила про намір продати свою ліцензію.

Плани щодо продовження BRUA на територію Угорщини були скасовані у квітні минулого року, і малоймовірно, що тепер по трубі буде транспортуватися газ з Чорного моря, що не відповідало початковому задуму.

У звіті також вказуються ще шість подібних проєктів:

- третя нитка газопроводу між Португалією і Іспанією (скасований). Субсидія ЄС: 97 359 євро

- газопровід, що з'єднує Францію та Іспанію (скасований). Субсидія ЄС 6 253 708 євро

- газопровід Польща-Чехія (відкладений). Субсидія ЄС: 1 360 868 євро

- газопровід Пінці-Лендава-Кідрічево (не працює з моменту отримання фінансування ЄС в 2014 році). Субсидія ЄС: 344 500 євро

- газопровід Австрія-Чехія (зупинений). Субсидія ЄС 41 993 євро

- газовий проєкт Eastring, що зв'язує Словаччину з болгарсько-турецьким кордоном через Румунію і Угорщину (відкладений на невизначений термін). Субсидія ЄС: 438 527 євро