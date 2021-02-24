Німеччина хоче вакцинувати чиновників AstraZeneca, щоб переконати людей у її ефективності

Уряд Німеччини планує запропонувати вакцину від коронавірусу AstraZeneca ключовим державним службовцям, щоб завоювати громадську підтримку щеплень.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Spiegel.

Незважаючи на те, що вакцина AstraZeneca успішно використовується у Великій Британії, німці здебільшого вважають її менш ефективною, ніж інші вакцини, і що вона нібито викликає більш серйозні побічні ефекти.

Німеччина до цього часу використала лише 239 000 доз із 1,4 мільйонна, які AstraZeneca доставила до цього часу.

Намагаючись протидіяти такому несприйняттю, Міністерство охорони здоров'я планує використовувати AstraZeneca для вакцинації ключових працівників урядових департаментів наступного місяця.

"Якщо наші люди не отримують укол AstraZeneca, нам ще важче переконати широку громадськість", - цитує журнал слова неназваного чиновника.

Всі федеральні міністерства склали списки так званих системно важливих посадових осіб, яким у першочерговому порядку слід робити щеплення. Тоді урядові кола заявляли, що це приблизно 15 відсотків державних службовців на одне міністерство. У всіх міністерствах разом працюють близько 18 000 людей.

Нагадаємо, останні опитування показують, що 34% німців не планують робити собі щеплення від коронавірусу