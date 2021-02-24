Германия хочет вакцинировать чиновников AstraZeneca, чтобы убедить в ее эффективности

Правительство Германии планирует предложить вакцину от коронавируса AstraZeneca ключевым государственным служащим, чтобы завоевать общественную поддержку прививок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Несмотря на то, что вакцина AstraZeneca успешно используется в Великобритании, немцы в большинстве своем считают ее менее эффективной, чем другие вакцины, и она якобы вызывает более серьезные побочные эффекты.

Германия до сих пор использовала только 239 000 доз из 1,4 миллиона, которые AstraZeneca доставила до сих пор.

Пытаясь противодействовать такому неприятию, Министерство здравоохранения планирует использовать AstraZeneca для вакцинации ключевых работников правительственных департаментов со следующего месяца.

"Если наши люди не получают укол AstraZeneca, нам еще труднее убедить широкую общественность", - цитирует журнал неназванного чиновника.

Все федеральные министерства составили списки так называемых системно важных должностных лиц, которым в первоочередном порядке следует делать прививки. Тогда правительственные круги заявляли, что это примерно 15 процентов государственных служащих на одно министерство. Во всех министерствах вместе работают около 18 000 человек.

Напомним, последние опросы показывают, что 34% немцев не планируют делать прививку от коронавируса