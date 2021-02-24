Посла ЄС у Венесуелі оголосили персоною нон грата і дали 72 години на виїзд

Главу представництва Європейського союзу у Венесуелі Ісабель Бріланте Педросу оголосили персоною нон грата в країні у відповідь на введені санкції проти режиму президента Ніколаса Мадуро.

Про це заявив глава МЗС Хорхе Арреаса, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telesur.

Міністр особисто поінформував посла ЄС про прийняте рішення, вручивши їй офіційний лист. У дипломата тепер є 72 години, щоб залишити Венесуелу.

Por instrucciones del Presidente @NicolasMaduro se declara a la embajadora de la Unión Europea en nuestro país, Isabel Brilhante Pedrosa, como "persona no grata", tiene 72 horas para abandonar #Venezuela, informa el canciller @jaarreaza #UniónRevolucionaria pic.twitter.com/EVzpGTP9Rk — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) February 24, 2021

У понеділок Євросоюз розширив санкції проти венесуельських чиновників, додавши ще 19 осіб. У список увійшли в тому числі голова венесуельського Національної виборчої ради Індіра Альфонсо, віцепрезидент ради Леонардо Моралес, глава Стратегічного оперативного командування Збройних сил Венесуели адмірал Реміхіо Себальос Ічасо, а також члени Національної асамблеї і судді.

Таким чином, всього в список санкцій Євросоюзу по Венесуелі входять 55 фізичних осіб, яким заборонений в'їзд в ЄС, а їхні активи там заморожені.

ЄС ввела обмежувальні заходи щодо Венесуели в листопаді 2017 року. Вони включають ембарго на зброю та обладнання для внутрішніх репресій, а також запровадження заборон на поїздки і заморожування активів для включених в перелік осіб.

Нагадаємо, 23 січня 2019 року у Венесуелі розпочалися масові протести проти президента Ніколаса Мадуро. Голова Національної асамблеї Венесуели Гуайдо на тлі конституційної і економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни і приніс присягу.

Він заявив, що Мадуро, який в травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах, не здатний виконувати обов'язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

Упродовж кількох тижнів чимало країн, зокрема США й ЄС, визнали Гуайдо як тимчасового президента Венесуели.