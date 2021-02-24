Посла ЕС в Венесуэле объявили персоной нон грата и дали 72 часа на выезд

Главу представительства Европейского союза в Венесуэле Исабель Брильанте Педросу объявили персоной нон грата в стране в ответ на введенные санкции против режима президента Николаса Мадуро.

Об этом заявил глава МИД Хорхе Арреаса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telesur.

Министр лично проинформировал посла ЕС о принятом решении, вручив ей официальное письмо. У дипломата теперь есть 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.

Por instrucciones del Presidente @NicolasMaduro se declara a la embajadora de la Unión Europea en nuestro país, Isabel Brilhante Pedrosa, como "persona no grata", tiene 72 horas para abandonar #Venezuela, informa el canciller @jaarreaza #UniónRevolucionaria pic.twitter.com/EVzpGTP9Rk — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) February 24, 2021

В понедельник Евросоюз расширил санкции против венесуэльских чиновников, добавив еще 19 человек. В список вошли в том числе председатель венесуэльского Национального избирательного совета Индира Альфонсо, вице-председатель совета Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены Национальной ассамблеи и судьи.

Таким образом, всего в санкционный список Евросоюза по Венесуэле входят 55 физических лиц, которым запрещен въезд в ЕС, а их активы там заморожены.

ЕС ввел ограничительные меры в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на оружие и оборудование для внутренних репрессий, а также введение запретов на поездки и замораживание активов для включенных в перечень лиц.

Напомним, 23 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо на фоне конституционного и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны и принес присягу.

Он заявил, что Мадуро, который в мае объявил о своей победе на президентских выборах, не способен выполнять обязанности главы государства, и пообещал провести в стране досрочные выборы.

В течение нескольких недель многие страны, в частности США и ЕС, признали Гуайдо как временного президента Венесуэлы.