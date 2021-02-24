Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Послы ЕС утвердили санкции за Навального против руководителей 4 силовых ведомств РФ

"Северный поток-2": один из пяти участников проекта остановил финансирование из-за санкций США

Словакия юридически обязалась поддерживать вступление Украины в НАТО

В правительстве обещают продажу вакцин "под отпуска" к лету






Посла ЕС в Венесуэле объявили персоной нон грата и дали 72 часа на выезд

Среда, 24 февраля 2021, 20:06

Главу представительства Европейского союза в Венесуэле Исабель Брильанте Педросу объявили персоной нон грата в стране в ответ на введенные санкции против режима президента Николаса Мадуро.

Об этом заявил глава МИД Хорхе Арреаса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telesur.

Министр лично проинформировал посла ЕС о принятом решении, вручив ей официальное письмо. У дипломата теперь есть 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.

В понедельник Евросоюз расширил санкции против венесуэльских чиновников, добавив еще 19 человек. В список вошли в том числе председатель венесуэльского Национального избирательного совета Индира Альфонсо, вице-председатель совета Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования Вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены Национальной ассамблеи и судьи.

Таким образом, всего в санкционный список Евросоюза по Венесуэле входят 55 физических лиц, которым запрещен въезд в ЕС, а их активы там заморожены.

ЕС ввел ограничительные меры в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на оружие и оборудование для внутренних репрессий, а также введение запретов на поездки и замораживание активов для включенных в перечень лиц.

Напомним, 23 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо на фоне конституционного и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны и принес присягу.

Он заявил, что Мадуро, который в мае объявил о своей победе на президентских выборах, не способен выполнять обязанности главы государства, и пообещал провести в стране досрочные выборы.

В течение нескольких недель многие страны, в частности США и ЕС, признали Гуайдо как временного президента Венесуэлы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венесуэла
powered by lun.ua