У Європарламенті стурбовані підтримкою Сербії російської анексії Криму в ООН

Комітет закордонних справ Європарламенту стурбований неодноразовою підтримкою Сербії російській анексії Криму на Генеральній асамблеї ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті про прогрес країни на шляху до ЄС, ухваленому комітетом.

Депутати Європарламенту підкреслили, що Сербія повинна узгодити свою зовнішню політику із загальною зовнішньою і безпековою політикою ЄС, оскільки це є умовою вступу в Євросоюзу.

Вони висловили стурбованість тим, що у Сербії найнижчий рівень узгодженості у регіоні Західних Балкан. Зокрема, євродепутати стурбовані неодноразовою підтримкою Сербією російської анексії Криму в Генеральній Асамблеї ООН.

Зростаючий вплив Китаю в Сербії і на Західних Балканах також викликав занепокоєння євродепутатів, особливо відсутність прозорості і оцінки екологічних і соціальних наслідків китайських інвестицій і кредитів.

Звіт був ухвалений 57 голосами, 4 депутатів висловились проти, 9 утримались. Голосування відбулося у вівторок, результати були оголошені в середу.

Як відомо, Сербія регулярно голосує проти кримських резолюцій, які ухвалює Генеральна асамблея ООН.