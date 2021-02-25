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У Європарламенті стурбовані підтримкою Сербії російської анексії Криму в ООН

Четвер, 25 лютого 2021, 10:22

Комітет закордонних справ Європарламенту стурбований неодноразовою підтримкою Сербії російській анексії Криму на Генеральній асамблеї ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті про прогрес країни на шляху до ЄС, ухваленому комітетом.

Депутати Європарламенту підкреслили, що Сербія повинна узгодити свою зовнішню політику із загальною зовнішньою і безпековою політикою ЄС, оскільки це є умовою вступу в Євросоюзу.

Вони висловили стурбованість тим, що у Сербії найнижчий рівень узгодженості у регіоні Західних Балкан. Зокрема, євродепутати стурбовані неодноразовою підтримкою Сербією російської анексії Криму в Генеральній Асамблеї ООН. 

Зростаючий вплив Китаю в Сербії і на Західних Балканах також викликав занепокоєння євродепутатів, особливо відсутність прозорості і оцінки екологічних і соціальних наслідків китайських інвестицій і кредитів. 

Звіт був ухвалений 57 голосами, 4 депутатів висловились проти, 9 утримались. Голосування відбулося у вівторок, результати були оголошені в середу. 

Як відомо, Сербія регулярно голосує проти кримських резолюцій, які ухвалює Генеральна асамблея ООН.

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Сербія Крим ООН
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