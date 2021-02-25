В Европарламенте обеспокоены поддержкой Сербией российской аннексии Крыма в ООН

Комитет по иностранным делам Европарламента обеспокоен неоднократной поддержкой Сербией российской аннексии Крыма на Генеральной ассамблее ООН.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете о прогрессе страны на пути в ЕС, принятом комитетом.

Депутаты Европарламента подчеркнули, что Сербия должна согласовывать свою внешнюю политику с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС, поскольку это является условием вступления в Евросоюз.

Они выразили обеспокоенность тем, что в Сербии самый низкий уровень согласованности в регионе Западных Балкан. В частности, евродепутаты обеспокоены неоднократной поддержкой Сербией российской аннексии Крыма в Генассамблее ООН.

Растущее влияние Китая в Сербии и на Западных Балканах также вызвал беспокойство евродепутатов, особенно отсутствие прозрачности и оценки экологических и социальных последствий китайских инвестиций и кредитов.

Отчет был принят 57 голосами, 4 депутата высказались против, 9 воздержались. Голосование прошло во вторник, результаты были объявлены в среду.

Как известно, Сербия регулярно голосует против крымских резолюций, принимаемых Генеральной ассамблеей ООН.