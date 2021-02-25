ЄС нагадав Грузії про умови партнерства з ним після арешту лідера опозиції

У Європейському Союзі відреагували на загострення політичної кризи в Грузії, заявивши, що після арешту глави найбільшої опозиційної партії влада та опозиції повинні уникнути майбутньої ескалації, якщо хочуть подальшого партнерства з ЄС.

Про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх справ 25 лютого, повідомляє "Європейська правда".

"Після арешту Ніканора Мелії, голови "Єдиного національного руху", найбільшої опозиційної партії Грузії, політична поляризація в країні, на жаль, ще більше посилилася. Ця поляризація загрожує підривом демократії в Грузії. Європейський Союз наполегливо закликає всі сторони активізувати зусилля з деескалації та об'єднатися для пошуку точок дотику", - сказано у заяві.

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ЄС очікує від влади Грузії забезпечення інклюзивного лідерства, що поставить на перше місце інтереси грузинського народу, а від опозиції - конструктивної ролі, включно з її роботою у парламенті.

"Політична стабільність, за якої всі сторони уникають провокаційних дій і риторики, інклюзивний парламентський процес, а також судова система, яка користується довірою громадян Грузії, є передумовами для подальшого поглиблення партнерства Грузії з ЄС відповідно до Угоди про асоціацію", - йдеться у заяві Петера Стано.

Нагадаємо, вранці 23 лютого поліція Грузії взяла штурмом кімнату офісу "Єдиного національного руху", в якій перебував лідер партії Никанор Мелія, та затримала його.

Міжнародні партнери Грузії розкритикували грузинський уряд за штурм офісу "Єдиного національного руху" і арешт лідера опозиції.

Опозиція Грузії після арешту свого лідера оголосила про початок постійних протестів.

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