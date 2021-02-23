Опозиція Грузії після арешту свого лідера оголосила про початок постійних протестів

Лідери грузинських опозиційних партій і їх прихильники у відповідь на арешт лідера опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніки Мелії у вівторок встановили великий намет перед будівлею грузинського парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Представники опозиції заявили, що акції протесту в центрі Тбілісі відтепер будуть перманентними.

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Рух на проспекті Руставелі в вівторок призупинено. Поліція не перешкоджає проведенню акції протесту.

26 лютого в Тбілісі пройде великий марш опозиції з вимогою звільнити Мелію, анонсувала член "Єдиного національного руху" Хатія Деканоїдзе.

Політик Елене Хоштарія заявила про початок "визвольного руху", який, за її словами, обов'язково "буде доведено до кінця".

Вранці 23 лютого поліція Грузії взяла штурмом кімнату офісу "Єдиного національного руху", в якій перебував лідер партії Никанор Мелія, та затримала його.

Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ній - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова". Минулого тижня йому змінили запобіжний захід у цій справі на арешт, але спершу відклали взяття Мелії під варту.

Міжнародні партнери Грузії розкритикували грузинський уряд за штурм офісу "Єдиного національного руху" і арешт лідера опозиції.

Детальніше: Штурм у Тбілісі: як арешт опозиційного лідера руйнує перспективи Грузії в НАТО

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