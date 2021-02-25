ЕС напомнил Грузии об условиях партнерства после ареста лидера оппозиции

В Европейском Союзе отреагировали на обострение политического кризиса в Грузии, заявив, что после ареста главы крупнейшей оппозиционной партии власть и оппозиция должны избегать будущей эскалации, если хотят дальнейшего партнерства с ЕС.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий 25 февраля, сообщает "Европейская правда".

"После ареста Никанора Мелии, председателя "Единого национального движения", крупнейшей оппозиционной партии Грузии, политическая поляризация в стране, к сожалению, еще больше усилилась. Эта поляризация грозит подрывом демократии в Грузии. Европейский Союз настоятельно призывает все стороны активизировать усилия по деэскалации и объединиться для поиска точек соприкосновения", - говорится в заявлении.

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ЕС ожидает от властей Грузии обеспечения инклюзивного лидерства, что поставит на первое место интересы грузинского народа, а от оппозиции - конструктивной роли, включая ее работу в парламенте.

"Политическая стабильность, при которой все стороны избегают провокационных действий и риторики, инклюзивный парламентский процесс, а также судебная система, которая пользуется доверием граждан Грузии, - вот предпосылки для дальнейшего углубления партнерства Грузии с ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации", - говорится в заявлении Петера Стано.

Напомним, утром 23 февраля полиция Грузии взяла штурмом комнату офиса "Единого национального движения", в которой находился лидер партии Никанор Мелия, и задержала его.

Международные партнеры Грузии раскритиковали грузинские власти за штурм офиса "Единого национального движения" и арест лидера оппозиции.

Оппозиция Грузии после ареста своего лидера объявила о начале постоянных протестов.

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