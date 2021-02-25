Суд ЄС не підтримав ексєврокомісара, підозрюваного у хабарі від тютюнової компанії

Суд ЄС підтвердив відхилення скарги колишнього єврокомісара Джона Даллі, який кілька років поспіль судиться через своє звільнення за підозрою в корупції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення Суду ЄС.

Джон Даллі подав у відставку в жовтні 2012 року через лобіювання інтересів тютюнової компанії, яка пропонувала йому гроші за запровадження відповідних змін у законодавстві ЄС.

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Про відставку було оголошено після зустрічі колишнього єврокомісара з тодішнім головою Єврокомісії Жозе-Мануелом Баррозу.

Даллі заявив згодом, що його несправедливо відправили у відставку, і наполягав на своїй непричетності до скандалу. З цим він звернувся до суду, вимагаючи ануляції відставки і грошової компенсації.

Даллі вимагав відшкодування завданої йому нематеріальної шкоди у розмірі 1 євро та матеріальної шкоди на суму 1 913 396 євро.

Суд ЄС дійшов висновку, що Даллі дійсно пішов у відставку після зустрічі з Баррозу, однак є низка факторів, які показують, що він зробив це добровільно, і у травні 2015 року відхилив скаргу Даллі.

У квітні 2016 року Суд відхилив апеляцію Даллі, а в червні 2019 року відхилив нову скаргу, у якій Даллі знову вимагав відшкодування збитку, завданого йому внаслідок нібито незаконної поведінки Єврокомісії та Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF).

Даллі знову звернувся до суду з апеляційним позовом про скасування цього рішення і попросив про відшкодування у розмірі 1 мільйон євро. Сьогоднішнім рішенням Суд відхилив апеляційну скаргу, не задовольнивши жоден із семи аргументів колишнього єврокомісара.