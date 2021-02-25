Суд ЕС не не поддержал бывшего еврокомисара, подозреваемого во взятке от табачной компании

Суд ЕС подтвердил отклонение жалобы бывшего еврокомиссара Джона Далли, который несколько лет подряд судится из-за своего увольнения по подозрению в коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение Суда ЕС.

Джон Далли подал в отставку в октябре 2012 года из-за лоббирования интересов табачной компании, которая предлагала ему деньги за введение соответствующих изменений в законодательстве ЕС.

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Об отставке было объявлено после встречи екс-еврокомисара с тогдашним главой Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу.

Далли заявил впоследствии, что его несправедливо отправили в отставку, и настаивал на своей непричастности к скандалу. С этим он обратился в суд, требуя аннуляции отставки и денежной компенсации.

Далли требовал возмещения причиненного ему морального вреда в размере 1 евро и материального ущерба на сумму 1 913 396 евро.

Суд ЕС пришел к выводу, что Далли действительно ушел в отставку после встречи с Баррозу, однако есть ряд факторов, которые показывают, что он сделал это добровольно, и в мае 2015 года отклонил жалобу.

В апреле 2016 года Суд отклонил апелляцию Далли, а в июне 2019 года отклонил новую жалобу, в которой Далли снова требовал возмещения ущерба, нанесенного ему в результате якобы незаконного поведения Еврокомиссии и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Далли снова обратился в суд с апелляционным иском об отмене этого решения и попросил о возмещении в размере 1 млн евро. Сегодняшним решением суд отклонил апелляционную жалобу, не удовлетворив ни один из семи аргументов бывшего еврокомиссара.