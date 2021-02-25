У Бухаресті затримали 23 наркодилерів з впливового клану

У поліції Румунії заявили про затримання 23 членів кримінального угрупування, що займалося продажем героїну та інших наркотиків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

У поліції кажуть, що це найбільша операція проти наркодилерів у цьому році.

Читайте також У Німеччині і Бельгії вилучили найбільшу в історії Європи партію кокаїну на мільярди євро

За даними слідства, члени мережі облаштували у низці будівель в центрі міста точки продажу наркотиків і мали сотні клієнтів.

Арешти відбулися два дні тому, також відбувся десяток обшуків у межах столиці. Під час них у різних кількостях виявили героїн, канабіс, метадон та синтетичні канабіоїди, значну кількість готівки у румунських леях та іноземній валюті, ваги та упаковку для наркотиків.

Затриманим інкримінують розповсюдження наркотиків та діяльність в організованій злочинній групі.

Також під час рейдів застали 50 клієнтів, які прийшли придбати наркотики.