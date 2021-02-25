В Бухаресте задержали 23 наркодилеров из влиятельного клана

В полиции Румынии заявили о задержании 23 членов криминальной группировки, которая занималась продажей героина и других наркотиков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

В полиции говорят, что это крупнейшая операция против наркодилеров в этом году.

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По данным следствия, члены сети открыли в ряде зданий в центре города точки продажи наркотиков и имели сотни клиентов.

Аресты произошли два дня назад, также состоялся десяток обысков в пределах столицы. Во время них в разных количествах обнаружили героин, каннабис, метадон и синтетические канабиоиды, значительное количество наличности в румынских леях и иностранной валюте, весы и упаковку для наркотиков.

Задержанным инкриминируют распространение наркотиков и деятельность в организованной преступной группе.

Также во время рейдов застали 50 клиентов, которые пришли приобрести наркотики.