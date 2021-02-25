Туреччина: у Вірменії відбувається спроба державного перевороту

Туреччина засуджує спробу насильницького захоплення влади у будь-якій країні, у тому числі й у Вірменії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu, про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, відповідаючи на запитання ЗМІ на пресконференції зі своїм угорським колегою у Будапешті.

За його словами, у Туреччині ще з’ясовують деталі подій у Єревані, але мають принципову позицію з приводу спроб захоплення влади.

"Де б у світі це не відбувалося, ми категорично засуджуємо спроби військового перевороту. Відтак ми засуджуємо спробу перевороту у Вірменії… Щоб військові закликали до уряду йти у відставку - це неприйнятно, не кажучи вже про переворот", - зазначив Мевлют Чавушоглу.

Він додав, що від стабільності у Вірменії залежить стабільність у всьому регіоні.

Нагадаємо, у четвер 25 лютого Генштаб Вірменії опублікував заяву з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна після його рішення звільнити заступника керівника Генштабу. Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту".

Генштаб Вірменії заявив, що прем’єр-міністр та уряд не здатні ухвалювати адекватні рішення у критичній та доленосній для вірменського народу ситуації.

Прем’єр Пашинян у відповідь заявив про рішення звільнити главу Генштабу Оніка Гаспаряна та закликав своїх прихильників зібратися на площі Республіки. Очікується, що Пашинян виступить з промовою о 16:00.

Опозиція Вірменії підтримала вимогу Генштабу про відставку прем’єр-міністра.