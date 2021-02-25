Турция: в Армении происходит попытка государственного переворота

Турция осуждает попытку насильственного захвата власти в любой стране, в том числе и в Армении.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопрос СМИ на пресс-конференции со своим венгерским коллегой в Будапеште.

По его словам, в Турции еще выясняют детали событий в Ереване, но имеют принципиальную позицию по поводу попыток захвата власти.

"Где бы в мире это ни происходило, мы категорически осуждаем попытки военного переворота. Поэтому мы осуждаем и попытку переворота в Армении... Чтобы военные призывали к правительству уходить в отставку - это неприемлемо, не говоря уже о перевороте", - отметил Мевлют Чавушоглу.

Он добавил, что от стабильности в Армении зависит стабильность во всем регионе.

Напомним, в четверг 25 февраля Генштаб Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба. Премьер назвал это "попыткой государственного переворота".

Генштаб Армении заявил, что премьер-министр и правительство не способны принимать адекватные решения в критической и судьбоносной для армянского народа ситуации.

Премьер Пашинян в ответ заявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться на площади Республики. Ожидается, что Пашинян выступит с речью в 16:00.

Оппозиция Армении поддержала требование Генштаба об отставке премьер-министра.