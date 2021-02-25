Авіакомпанія Czech Airlines звільняє всіх співробітників і може припинити існування

Національна чеська авіакомпанія Czech Airlines, яка сильно постраждала через пандемію коронавірусу, планує звільнити всіх своїх 430 співробітників, які ще залишилися у штаті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hospodařske noviny.

Власнику компанії концерну Smartwings в лютому було відмовлено в державній програмі допомоги на суму 42 мільйони євро.

"Я можу підтвердити, що ми отримали повідомлення про масові звільнення", - сказала голова профспілки льотних екіпажів Тереза ​​Леффельманова. За її словами, співробітники поки не знають, як компанія планує пережити найближчі тижні.

Хоча деякі рейси були відновлені минулого літа, і Czech Airlines вдалося продати кілька літаків і забезпечити виплату боргів, надзвичайний мораторій, на який Smartwings подав заявку в серпні 2020 року і який захищає компанію від стягнення боргів, закінчується в суботу.

Разом з пакетом заходів з порятунку Smartwings хотіла, щоб уряд розробив програму підтримки для Czech Airlines, як і в випадку інших сильно постраждалих секторів економіки країни. Однак чеський уряд виступиа проти надання такого пакета допомоги.

Чеські ЗМІ не виключають, що компанія, заснована в 1923 році, може припинити існування.