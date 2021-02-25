Авиакомпания Czech Airlines увольняет всех сотрудников и может прекратить существование

Национальная чешская авиакомпания Czech Airlines, сильно пострадавшая из-за пандемии коронавируса, планирует уволить всех своих 430 сотрудников, которые еще остались в штате.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hospodařske noviny.

Владельцу компании концерна Smartwings в феврале было отказано в государственной программе помощи на сумму 42 миллиона евро.

"Я могу подтвердить, что мы получили сообщение о массовых увольнениях", - сказала председатель профсоюза летных экипажей Тереза ​​Леффельманова. По ее словам, сотрудники пока не знают, как компания планирует пережить ближайшие недели.

Хотя некоторые рейсы были восстановлены прошлым летом, и Czech Airlines удалось продать несколько самолетов и обеспечить выплату долгов, чрезвычайный мораторий, на который Smartwings подал заявку в августе 2020 года и который защищает компанию от взыскания долгов, заканчивается в субботу.

Вместе с пакетом мер по спасению Smartwings хотела, чтобы правительство разработало программу поддержки для Czech Airlines, как и в случае других сильно пострадавших секторов экономики страны. Однако чешское правительство выступило против такого пакета помощи.

Чешские СМИ не исключают, что компания, основанная в 1923 году, может прекратить существование.