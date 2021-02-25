Венгрия уже воспринимает закон об образовании в его нынешней форме - Кулеба

Венгрия готова обсуждать с Украиной воплощение закон об образовании в его нынешней форме, чтобы он отвечал интересам венгерского меньшинства.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью венгерскому изданию HVG, перевод которого приводит посольство Украины в Венгрии.

Кулеба напомнил, что Украина передала Закон об образовании Венецианской комиссии, и после получения рекомендаций, были выполнены даны рекомендации. В частности, продлен переходный период до 2023 года, и этим выиграно время для того, чтобы найти решение, которое удовлетворяло бы обе стороны.

"Согласно моей оценке, Венгрия сейчас уже принимает закон в его нынешней форме и готова обсудить с Украиной, как эти нормы можно воплотить в жизнь таким образом, чтобы это соответствовало интересам венгерского меньшинства", - сказал Кулеба.

По его словам, для этого была достигнута договоренность создать рабочую группу по образованию, в которой эксперты компетентных министерств двух стран смогут продолжить диалог, и два министерства иностранных дел также будут представлены.

"Я хотел бы четко отметить, что ничто не угрожает идентичности венгерского меньшинства и ее правам на использование языка", - подчеркнул министр.

Отметим, что создание рабочей группы по образованию было одним из условий для подготовки встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.

В январе глава МИД Украины на встрече со своим венгерским коллегой Петером Сийярто отметил, что предметом дискуссий с Венгрией не может быть изменение любых законов, и речь идет именно об имплементации закона об образовании.

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