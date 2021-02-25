Україна очікує на підтримку США у питанні надання ПДЧ

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив про очікування щодо нової адміністрації США, зокрема, у плані наданні Україні Плану дій щодо членства у НАТО.

Про це він сказав під час панельної дискусії американського центру CEPA щодо майбутнього українсько-американського стратегічного партнерства, повідомляє "Європейська правда".

"Коли ми говоримо про трансатлантичну єдність ми маємо також на увазі регіони за межами кордонів НАТО, не тільки країни-союзники, а й ті країни, які поділяють такі ж принципи та цінності, що й США. І Україна безумовно одна з них" - сказав Кулеба.

Тому, за його словами, Україна очікує американського лідерства в об’єднанні усіх частин трансатлантичного простору.

"Ми очікуємо на допомогу і підтримку США нашої подальшої взаємодії з НАТО, надання Україні союзниками Плану дій щодо членства і зміцнення трансатлантичного простору" - сказав міністр.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про те, що отримання Плану дій щодо членства в Альянсі є найближчою метою України.

Нагадаємо, посол Британії у Києві Мелінда Сіммонс вважає, що Україні передусім слід зосередитися на структурній реформі оборонного відомства, а не наполягати на Плані дій щодо членства у НАТО.