ЕС отреагировал на события в Армении: просит воздержаться от эскалации

Европейский Союз следит за развитием ситуации в Армении и призывает все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представителя ЕС.

"Евросоюз очень внимательно следит за развитием событий в Армении. Мы просим всех актеров успокоиться и избегать любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркивают, что разногласия должны решаться мирным путем со строгим соблюдением принципов и процессов парламентской демократии.

"Согласно Конституции Армении, вооруженные силы "сохраняют нейтралитет в политических вопросах и находятся под гражданским контролем". Поддержка демократического и конституционного строя - единственный способ, которым Армения может эффективно решать проблемы, с которыми сталкивается", - отметили в ЕС.

Напомним, 25 февраля Генштаб Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба. Премьер назвал это "попыткой государственного переворота".

Генштаб Армении заявил, что премьер-министр и правительство не способны принимать адекватные решения в критической и судьбоносной для армянского народа ситуации.

Премьер Пашинян в ответ заявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться на площади Республики. Ожидается, что Пашинян выступит с речью в 16:00.

Оппозиция Армении поддержала требование Генштаба об отставке премьер-министра.

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