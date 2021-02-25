У НАТО закликали сторони у Вірменії уникати ескалації

У НАТО стежать за розвитком ситуації в Вірменії і закликають утримуватися від будь-яких дій, які можуть привести до ескалації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речниці генсека НАТО Оани Лунгеску.

"Ми уважно стежимо за розвитком подій в нашій країні-партнері Вірменії. Важливо уникати слів або дій, які можуть привести до подальшої ескалації. Будь-які політичні розбіжності повинні вирішуватися мирним і демократичним шляхом і відповідно до конституції Вірменії", - написала Лунгеску в Twitter.

We are closely monitoring developments in our partner country #Armenia. It’s important to avoid words or actions that could lead to further escalation. Any political differences should be resolved peacefully & democratically and in line with Armenia’s constitution. — Oana Lungescu (@NATOpress) February 25, 2021

Раніше Євросоюз також закликав всі сторони у Вірменії утриматися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації.

Нагадаємо, 25 лютого Генштаб Вірменії опублікував заяву з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна після його рішення звільнити заступника керівника Генштабу. Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту".

Генштаб Вірменії заявив, що прем’єр-міністр та уряд не здатні ухвалювати адекватні рішення у критичній та доленосній для вірменського народу ситуації.

Прем’єр Пашинян у відповідь заявив про рішення звільнити главу Генштабу Оніка Гаспаряна та закликав своїх прихильників зібратися на площі Республіки. Опозиція Вірменії підтримала вимогу Генштабу про відставку прем’єр-міністра.

Детальніше читайте у статті Ультиматум для Пашиняна: чи уникне Вірменія військового перевороту.