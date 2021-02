У НАТО закликали сторони у Вірменії уникати ескалації

У НАТО стежать за розвитком ситуації в Вірменії і закликають утримуватися від будь-яких дій, які можуть привести до ескалації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речниці генсека НАТО Оани Лунгеску.

"Ми уважно стежимо за розвитком подій в нашій країні-партнері Вірменії. Важливо уникати слів або дій, які можуть привести до подальшої ескалації. Будь-які політичні розбіжності повинні вирішуватися мирним і демократичним шляхом і відповідно до конституції Вірменії", - написала Лунгеску в Twitter.

We are closely monitoring developments in our partner country #Armenia. It’s important to avoid words or actions that could lead to further escalation. Any political differences should be resolved peacefully & democratically and in line with Armenia’s constitution.