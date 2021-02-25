В НАТО призвали стороны в Армении избегать эскалации

В НАТО следят за развитием ситуации в Армении и призывают воздерживаться от любых действий, которые могут привести к эскалации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря генсека НАТО Оаны Лунгеску.

"Мы внимательно следим за развитием событий в нашей стране-партнере Армении. Важно избегать слов или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Любые политические разногласия должны разрешаться мирным и демократическим путем и в соответствии с конституцией Армении", - написала Лунгеску в Twitter.

We are closely monitoring developments in our partner country #Armenia. It’s important to avoid words or actions that could lead to further escalation. Any political differences should be resolved peacefully & democratically and in line with Armenia’s constitution. — Oana Lungescu (@NATOpress) February 25, 2021

Ранее Евросоюз также призвал все стороны в Армении воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Напомним, 25 февраля Генштаб Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба. Премьер назвал это "попыткой государственного переворота".

Генштаб Армении заявил, что премьер-министр и правительство не способны принимать адекватные решения в критической и судьбоносной для армянского народа ситуации.

Премьер Пашинян в ответ заявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться на площади Республики. Ожидается, что Пашинян выступит с речью в 16:00.

Оппозиция Армении поддержала требование Генштаба об отставке премьер-министра.

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