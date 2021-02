В НАТО призвали стороны в Армении избегать эскалации

В НАТО следят за развитием ситуации в Армении и призывают воздерживаться от любых действий, которые могут привести к эскалации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря генсека НАТО Оаны Лунгеску.

"Мы внимательно следим за развитием событий в нашей стране-партнере Армении. Важно избегать слов или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации. Любые политические разногласия должны разрешаться мирным и демократическим путем и в соответствии с конституцией Армении", - написала Лунгеску в Twitter.

We are closely monitoring developments in our partner country #Armenia. It’s important to avoid words or actions that could lead to further escalation. Any political differences should be resolved peacefully & democratically and in line with Armenia’s constitution.